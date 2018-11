Tapiro d'oro a Higuain, 'Rosso'? Ho questo carattere

"È successo così... Sono una persona con questo carattere". L'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, spiega i motivi della reazione che hanno portato alla sua espulsione durante la partita di domenica sera contro la Juventus, ai microfoni di 'Striscia la notizia', dopo avere ricevuto il secondo Tapiro d'oro per il 'rosso' e il rigore sbagliato. Higuain si è detto "molto felice per avere ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso", ha sottolineato, per poi ricordare che, dopo aver ricevuto il primo Tapiro, a Torino, "ho iniziato a fare gol".