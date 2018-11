Udinese, Velazquez verso l'esonero

Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'esperienza del tecnico spagnolo Julio Velazquez sulla panchina dell'Udinese sembra arrivata ai titoli di coda. In pole per sostituirlo c'è Davide Nicola. L'ex allenatore del Crotone avrebbe superato la concorrenza di Quique Sanchez Flores, ex allenatore del Watford della galassia Pozzo, e di Massimo Carrera, i cui nomi sono entrati nelle ultime ore nella lista dei papabili accostati alla panchina bianconera.

La decisione finale del club è attesa in serata, come annunciato dal dt Daniele Pradè, ospite ieri sera in trasmissione su Udinews tv, il canale ufficiale della società. Fatale per Velazquez la sconfitta di Empoli che ha lasciato il tecnico spagnolo e la sua Udinese con un bottino magrissimo di un punto nelle ultime 7 gare. L'Udinese con 9 punti nelle prime 12 giornate di campionato è stata agganciata proprio dall'Empoli al terz'ultimo posto, nella zona rossa della classifica.