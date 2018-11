Preziosi: Juric? Si riscatti nel derby

Ivan Juric guiderà il Genoa almeno fino al derby con la Sampdoria, in programma dopo la sosta. "E' una partita importante per lui", ha notato il presidente rossoblu Enrico Preziosi, smentendo l'ipotesi di un imminente avvicendamento e augurandosi che l'allenatore "si possa riscattare". "Juric sta allenando regolarmente, ma ovviamente tutti gli allenatori sono legati ai risultati - ha detto Preziosi al termine dell'assemblea della Lega Serie A -. Sa benissimo anche lui che il derby è una partita importante. Se devo fare una critica, è per la partita contro l'Inter: potevamo perdere, ci sta, ma magari in maniera diversa. Poi però non è colpa di Juric se il portiere in uscita fa un errore o se all'ultimo minuto prendiamo un'autorete. Mi sembra che abbia espresso un gioco abbastanza significativo, poi però siamo legati ai risultati, anche lui lo sa benissimo, io spero che possa riscattarsi e ha una prova importante come quella nel derby. E' evidente che per lui è una partita importante".