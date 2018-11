Mancini, Mourinho? Nulla di particolare

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - "Il gesto di Mourinho a Torino? Non mi pare che abbia fatto nulla di particolare". Lo ha dichiarato Roberto Mancini intervenendo sulla reazione del tecnico del Manchester United al termine della gara di Champions contro la Juve, in risposta agli insulti dei tifosi bianconeri.

Il portoghese si era portato la mano all'orecchio, come a dire 'ora che ho vinto non vi sento più'. "Purtroppo non sono cose belle, questa cosa degli insulti succede spesso in Italia, all'estero difficilmente - ha aggiunto il ct della Nazionale -. Ancelotti ha detto che bisognerebbe fermarsi davanti alle offese? Potrebbe essere un segnale, di certo è un problema che bisogna risolvere".