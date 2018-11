Piatek interessa anche al Barcellona

Nell'elenco dei possibili successori alla guida dell'attacco del Barcellona, in un futuro non troppo lontano, figura anche il nome del polacco del Genoa, Krzysztof Piatek. Il giovane, con i suoi 9 gol in 12 partite in Serie A, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, ha suscitato anche l'interesse del club catalano. Tuttavia il ds del club più antico d'Italia, Giorgio Perinetti, ha avvertito che non intende disfarsi del centravanti. "Parleremo del suo futuro solo in primavera o alla fine del campionato", ha detto ieri sera, prima della partita contro il Napoli. "Il club partenopeo - ha detto Perinetti, che peraltro mosse i primi passi da osservatore proprio all'ombra del Vesuvio - era disposto a trattare per Piatek, ma non siamo disposti a parlare di una sua possibile cessione in questo momento. Piatek deve rimanere calmo, migliorare, in futuro sarà sicuramente oggetto di grande interesse".