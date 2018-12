Genoa crolla e Juric va via, torna Prandelli

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Ivan Juric sulla panchina del Genoa. Il tecnico croato è stato esonerato al termine della sconfitta subita ai rigori nel quarto turno di qualificazione contro l'Entella, che compie l'impresa e si regala la Roma agli ottavi.

L'incredibile serata di Marassi segna anche il ritorno in Italia di Cesare Prandelli, ct della nazionale finalista a Euro 2012 e poi naufragata ai Mondiali 2014: da quell'eliminazione al primo turno con dimissioni partì la grande crisi azzurra, e anche quella del tecnico di Orzinuovi, passato per Turchia, Spagna e piu' recentemente Dubai senza mai ritrovare stabilita'. Genoa e' l'occasione del rientro in Italia. Domani Prandelli guidera' il primo allenamento a Pegli, con una squadra sotto choc per la serata dei rigori. La vittoria dell'Entella e' infatti arrivata al sedicesimo rigore dopo che i tempi regolamentari erano finiti 2-2 e nei supplementari Adorjan aveva agguantato il pareggio per 3-3 al secondo minuto di recupero del secondo tempo.

Tempi regolamentari condotti nel gioco dal Genoa ma l'Entella per due volte si è trovata in vantaggio: prima con Icardi che sorprende Marchetti, poi dopo il pareggio su rigore di Piatek , chiavaresi ancora avanti sempre con Icardi, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo. Non basta però alla squadra di Boscaglia che viene raggiunta nuovamente dagli undici metri per un fallo su Biraschi con Piatek ancora decisivo. Nei tempi supplementari affiora la stanchezza e il Genoa dopo aver colpito una traversa sempre con il bomber polacco si ritrova avanti ancora su calcio di rigore. Il fallo in questo caso è di Baroni su Pandev, dal dischetto va Lapadula che non sbaglia. La squadra di Juric però non riesce a tenere il vantaggio e al secondo e ultimo minuto di recupero del secondo tempo supplementare Ardojan è il più veloce a ribadire in gol un tiro di Icardi deviato da Marchetti. Si va così ai calci rigore ad oltranza perché sbagliano sia Bessa che Baroni. Al sedicesimo rigore è Lapadula che si fa parare la conclusione da Paroni e l'Entella vola agli ottavi.