Champions, Allegri ottimista: 'Torneremo sulla strada giusta'

"È giusto essere delusi per il risultato, ma ottimisti per quello che stiamo dimostrando sul campo". Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta casalinga col Manchester United che ha rimandato la qualificazione della Juventus alla fase della Champions successiva a quella a gironi. "Migliorando nelle piccole cose - osserva il tecnico bianconero nel consueto tweet post partita - torneremo presto sulla strada giusta!".

"Delusione per il risultato, ma ci serve per le prossime partite!": Paulo Dybala non si fa abbattere dalla sconfitta contro il Manchester United e invita i compagni a guardare ai prossimi impegni. "Pensiamo a domenica!", scrive su Twitter l'attaccante argentino della Juventus. Dopo la delusione Champions l'occasione del riscatto è dietro l'angolo, visto che domenica sera i bianconeri saranno di scena a San Siro contro il Milan. "Si vince come squadra, si perde come squadra - sottolinea Leonardo Bonucci suoi social. Testa alta e miglioriamo. La qualificazione è nelle nostre mani. Ora guardiamo alla partita di domenica". "Una sconfitta che ci servirà per il nostro percorso -ribadisce su Twitter capitan Chiellini- per ripartire e arrivare oltre i nostri limiti".

La prima sconfitta stagionale non turba Cristiano Ronaldo che comunque avrebbe voluto festeggiare con un successo il suo primo gol in Champions con la maglia della Juventus. E il suo post, sempre molto atteso, è una foto di squadra, quella schierata ieri da Allegri, con un semplice pollice all'insù come a dire tutto ok.