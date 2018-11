Cska, contro la Roma vogliamo bis Real

Una partita aggressiva, nonostante le assenze e un avversario che due settimane fa all'Olimpico è stato capace di vincere 3-0 in scioltezza. Il Cska di Viktar Goncharenko cerca un'altra grande prestazione in Champions davanti al proprio pubblico e, dopo aver battuto a sorpresa il Real Madrid, domani allo Stadio Luzhniki proverà a ripetersi contro la Roma. "Abbiamo dei giocatori infortunati. L'importante è attaccare veloce, e soprattutto cambiare gli schemi durante la partita. Vediamo cosa succede - spiega in conferenza stampa - Sia con la Roma che con il Real abbiamo fatto una buona mezz'ora iniziale. In questo momento ci vuole esperienza e faremo del nostro meglio". Per puntare a un risultato positivo sarà determinante fermare Edin Dzeko, ma Goncharenko esclude una marcatura a uomo nei confronti del bosniaco: "Lui è in una forma molto buona. Domani dovremo essere pronti a fronteggiarlo con due giocatori".