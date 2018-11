Champions, Di Francesco: "Cska pericoloso". Probabili formazioni

"Il Cska è una squadra pericolosa e lo ha dimostrato col Real Madrid. Noi dobbiamo fare meglio di quanto fatto all'Olimpico, e sarà determinante l'avvio della gara per le sorti del risultato". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in vista dell'impegno di domani sera in Champions League. "Siamo arrivati un giorno prima a Mosca per adattarci meglio al clima freddo" aggiunge l'abruzzese, non escludendo l'inserimento tra i titolari del giovane olandese Kluivert: "Potrebbe giocare dall'inizio".

Probabili formazioni di CSKA Mosca-Roma, 4/a partita del gruppo G di Champions League: Cska Mosca (4-1-4-1): 35 Akinfeev, 2 Fernandes, 50 Becao, 3 Chernov, 14 Nababkin, 77 Akhmetov, 8 Vlasic, 10 Dzagoev, 17 Sigurdsson, 98 Oblyakov, 9 Chalov. (1 Pomazun, 15 Efremov, 23 Magnusson, 19 Nishimura, 72 Gordyushenko, 75 Zhamaletdinov, 80 Khosonov). All.: Goncharenko. Roma (4-2-3-1): 1 Olsen, 18 Santon, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov, 42 Nzonzi, 4 Cristante, 24 Florenzi, 7 Lo. Pellegrini, 34 Kluivert, 9 Dzeko. (83 Mirante, 5 Juan Jesus, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 17 Under, 92 El Shaarawy, 14 Schick). All.: Di Francesco. Arbitro: Cakir (Tur) Quote Snai: 3,90; 3,55; 1,90