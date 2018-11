Champions League: Juventus Manchester United. Probabili formazioni

Il primissimo obiettivo della stagione, il visto per gli ottavi di Champions, sarà sul tavolo dell'Allianz Stadium, domani sera, e la Juventus vuole metterselo in tasca, anche se il Manchester United resta un cliente difficile. "Dobbiamo tagliare il primo traguardo della stagione, meglio se da primi dal girone ma domani sera sarebbe bello e importante essere già essere qualificati", ricorda Massimiliano Allegri. Finora la Juventus europea è stata ancora più brillante e attenta che in campionato: in Champions leader indiscussa del girone, 3 centri su 3, con Ronaldo o senza - CR7 è stato espulso a Valencia al 29' e ha saltato per squalifica la partita con gli Young Boys -. In campionato 10 successi su 11, ma con 8 gol incassati, un piccolo cruccio per Allegri. "Quel che conta - sottolinea il tecnico bianconero - è essere pienamente nelle migliori condizioni fisiche, tecniche e mentali a marzo, essere pienamente competitivi per vincere lo scudetto, la Champions e la Coppa Italia". C'è comunque un obiettivo prima, "la Supercoppa da vincere il 16 gennaio contro il Milan. - ricorda Allegri. Anche quella di domani comunque è una partita importante: centriamo questo primo obiettivo della qualificazione agli ottavi, poi potremo tuffarci nel campionato. Per riuscirci però dovremo giocare meglio che a Manchester".

Mourinho: "Juve al top, proviamo a batterla" - Novanta minuti in casa del nemico per Mourinho, tanta emozione per Paul Pogba. La trasferta all'Allianz Stadium del Manchester United avrà un sapore completamente diverso per i due uomini copertina dei Red Devils, iniziando dall'accoglienza dei tifosi bianconeri. "Il mio rapporto con la Juve è corretto e normale, quello con Allegri più che corretto, c'è anche amicizia, l'unico motivo per cui all'andata i tifosi hanno avuto un comportamento non bello nei miei confronti è per una sola ragione, le tre dita", alzate al cielo per ricordare il triplete vinto dal tecnico portoghese alla guida dell'Inter. "Partire bene è fondamentale, - sottolinea 'Mou' - una partita dura 90' e se concediamo troppo a una squadra come la Juventus, che è al top, diventa una montagna troppo alta da scalare", ancora di più dovendo fare a meno di Lukaku, non convocato per un problema fisico, e con soli 4 punti in classifica e lo scontro tra Young Boys e Valencia a rivitalizzare le antagoniste per il passaggio del turno.

Juventus-Manchester United, quarto turno girone G di Champions (Allianz Stadium, domani ore 21). Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 30 Bentancur, 16 Cuadrado, 7 Ronaldo, 10 Dybala. (22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 24 Rugani). All.: Allegri. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Douglas Costa, Emre Can, Kean. Manchester United (4-3-3): 1 De Gea, 18 Young, 12 Smalling, 2 Lindelof, 23 Shaw, 6 Pogba, 17 Fred, 21 Herrera, 10 Rashford, 7 Sanchez, 11 Martial. (22 Romero, 3 Bally, 8 Mata, 15 Pereira, 27 Fellaini, 31 Matic, 36 Darmian). All.: Mourinho. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalot, Lukaku, Valencia. Arbitro: Hategan (Romania). Quote Snai: 1,60; 3,85; 6,00.