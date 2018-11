Juve, tanti infortuni per il Manchester

Juventus in emergenza per la partita di Champions contro il Manchester United. Allegri recupera Chiellini e Mandzukic, ma rischia di rinunciare a Matuidi e Cancelo. Il francese ha svolto oggi lavoro personalizzato per recuperare da una contusione all'anca, mentre il portoghese è stato fermato da un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In dubbio anche Douglas Costa, alle preso con un problema analogo a quello di Cancelo ma agli adduttori.

Out Emre Can, operato la scorsa settimana alla tiroide, Bernardeschi ha riportato in allenamento un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, che si aggiunge all'affaticamento muscolare allo psoas. Si è fermato anche Kean per "accertamenti per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra".