Serie A. Fiorentina Roma, probabili formazioni

"Dobbiamo dare un segnale a noi stessi, l'obiettivo deve essere quello di vincere perché dobbiamo recuperare i punti persi per strada". Eusebio Di Francesco vuole un cambio di passo dalla Roma, attesa domani al Franchi dalla Fiorentina di Pioli. "Rispetto alla trasferta di Napoli mi auguro di vedere un atteggiamento differente, più aggressivo - le parole dell'allenatore -. Mi aspetto che questa squadra dia continuità alle idee su cui lavoriamo. Dobbiamo dare il senso di dominare le gare". Atteggiamento completamente assente nella ripresa della gara del San Paolo, quando la squadra si è fatta schiacciare dal Napoli. "Il concetto del baricentro basso si lega alle aggressioni - spiega quindi Di Francesco -: meno sei aggressivo davanti, meno sei capace a recuperare palla, meno sei bravo ad accorciare gli avversari, più inevitabilmente ti abbassi". Insomma, per tornare a convincere serve cambiare registro, e in fretta perché la zona Champions non aspetta. "Siamo in ritardo rispetto alle altre, ma la possibilità di accorciare in classifica e agguantare posizioni migliori c'è - assicura l'abruzzese -. È normale che dobbiamo alzare il rendimento e fare punti a cominciare da domani, ma parlare già ora di quarto posto come obiettivo non mi piace proprio. Dobbiamo ritrovare maggiore continuità e fiducia, come ha fatto l'Inter, ma nelle ultime sette gare ne abbiamo persa soltanto una. Come ruolino di marcia siamo cresciuti, ma non basta, non sono contento e voglio di più in termini di risultati e prestazioni".

Pioli, occasione per dimostrare chi siamo - L'ultima vittoria risale al 30 settembre, contro l'Atalanta: la Fiorentina vuole spezzare il digiuno conquistando anche il primo successo della stagione con una big, in questo caso la Roma. Appuntamento domani alle 18 al Franchi, stadio finora inviolato (4 successi e un pari) e anche stavolta gremito in ogni settore a dimostrazione della fiducia di cui gode la giovane squadra di Stefano Pioli. Oggi il patron Andrea Della Valle ha seguito l'allenamento e pranzato con la squadra, domani sarà sugli spalti dove è annunciato anche il grande doppio ex Gabriel Batistuta. ''Ci aspetta un esame difficile contro una grande squadra capace negli ultimi anni di classificarsi sempre seconda o terza, cosa che insegue pure adesso - ha detto Pioli - Però come per ogni esame bisogna arrivarci pronti e preparati e noi lo siamo, in questi giorni abbiamo lavorato bene. Può essere l'occasione giusta per tornare a vincere e dimostrare chi siamo''.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): 1 Lafont, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi, 24 Benassi, 17 Veretout, 8 Gerson, 25 Chiesa, 9 Simeone, 10 Pjaca. (97 Dragowski, 5 Ceccherini, 2 Laurini, 34 Diks, 16 Hancko, 14 Dabo, 6 Norgaard, 26 Edimilson Fernandes, 7 Eysseric, 11 Mirallas, 77 Thereau, 28 Vlahovic). All. Pioli Indisponibili: nessuno Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno

Roma (4-2-3-1): 1 Olsen, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 42 Nzonzi, 4 Cristante, 17 Under, 7 Lo. Pellegrini, 14 Schick, 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 18 Santon, 19 Coric, 22 Zaniolo, 27 Pastore, 34 Kluivert, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Lu. Pellegrini, De Rossi, Perotti. Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 2,65; 3,45; 2,60