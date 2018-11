Pairetto per Napoli-Empoli, Fiorentina-Roma a Banti

Luca Pairetto di Nichelino arbitrerà l'anticipo dell'11/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma venerdì alle 20,30, fra Napoli ed Empoli.

Fiorentina-Roma di sabato alle 18 sarà diretta da Banti di Livorno; a Valeri di Roma 2, invece, è stato affidato il confronto fra Inter e Genoa, di sabato alle 15.

Juventus-Cagliari, sempre sabato ma alle 20,30, sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Infine, Di Bello di Brindisi dirigerà Udinese-Milan di domenica alle 20,30.



Queste le designazioni arbitrali complete per l'11/a giornata, in programma da venerdì 2 a domenica 4 novembre:



Bologna-Atalanta (domenica alle 18): La Penna di Roma (Prenna-Tegoni) iv: Pillitteri, var: Chiffi., var: Mondin.

Chievo-Sassuolo (domenica alle 15): Aureliano di Bologna (Rocca-Imperiale) iv: Baroni, var: Doveri, avar: De Meo.

Fiorentina-Roma (sabato alle 18): Banti di Livorno (Bindoni-Meli) iv: Calvarese, var: Orsato, avar: Schenone.

Inter-Genoa (sabato alle 15): Valeri di Roma (Preti-Cecconi) iv: Serra, var: Abisso, avar: Giallatini.

Juventus-Cagliari (sabato alle 20,30): Mariani di Aprilia (Fiorito-Galetto) iv: Marinelli, var: Massa, avar: Posado.

Lazio-Spal (domenica alle 12,30): Guida di Torre Annunziata (Passeri-Fiore) iv: Piccinini, var: Ghersini, avar: Longo.

Napoli-Empoli (venerdì alle 20,30): Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Gori) iv: Pezzuto, var: Mazzoleni, avar: Liberti.

Parma-Frosinone (domenica alle 15): Manganiello di Pinerolo (Lo Cicero-Valeriani) iv: Piscopo, var: Maresca, avar: Tasso.

Sampdoria-Torino (domenica alle 15): Rocchi di Firenze (Del Giovane-Vivenzi) iv: Sacchi, var: Irrati, avar: Vuoto.

Udinese-Milan (domenica alle 20,30): Di Bello di Brindisi (Marrazzo-Bottegoni) iv: Giacomelli, var: Fabbri, avar: Tolfo.