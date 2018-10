Serie B: Salernitana-Livorno 3-1

La Salernitana supera 3-1 il Livorno allo stadio Arechi di Salerno e sale al terzo posto in classifica, insieme al Verona, nel campionato di Serie B. I granata sbloccano il punteggio al 31' con una zampata di Bocalon, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Gennaro. La squadra di casa legittima il vantaggio e nella ripresa trova il raddoppio al 16' con una parabola imprendibile disegnata su punizione da Pucino. Lucarelli si affida ai cambi per provare a rimettere in partita il 'suo' Livorno. E al 30' la squadra toscana riesce ad accorciare le distanze con un bel colpo di testa di Matteo Di Gennaro che supera Micai. Nel finale (43'), però, la Salernitana trova il tris, ancora una volta da corner, con Bocalon che, servito da Palumbo, di testa chiude i conti, facendo partire la festa degli 8.100 spettatori presenti sugli spalti dell'Arechi.