Presentato docu-film su vita Batistuta

'Quando ho detto a Batistuta 'Bentornato a Firenze' lui mi ha risposto che non è un ritorno perché questa è la sua città. E proprio qui il prossimo 9 febbraio festeggeremo il suo 50° compleanno con una grande festa in Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento''. Così il sindaco Dario Nardella in occasione della presentazione del primo docu-film intitolato 'El numero nueve', prodotto dalla Sense Media con la regia di Pablo Benedetti, dedicato al campione argentino che con i suoi gol ha fatto la storia della Fiorentina e non solo.

L'affollatissima presentazione è avvenuta oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dello stesso Batistuta e della produzione del film sulla sua vita e la sua carriera: durerà 92', sarà pronto entro maggio 2019 e l'obiettivo è diffonderlo nelle sale cinematografiche. ''Non mi è mai piaciuto mettermi in mostra ma quando mi hanno spiegato che con questo progetto potevo dimostrare ai bambini del mio Paese che si può realizzare i propri sogni allora ho detto sì''

Batistuta, Mi sarebbe piaciuto fare il Totti viola - "Se mi sarebbe piaciuto ricoprire nella Fiorentina lo stesso ruolo che ha oggi Totti nella Roma? Sì ma ormai è tardi. Un tempo lo vedevo possibile ma ora ho la mia vita a Reconquista, siamo lontani e mi sono messo l'animo in pace". Lo ha detto Gabriel Batistuta a margine della presentazione oggi a Firenze del progetto del docu-film 'El numero nueve' sulla sua vita e la sua carriera. "Non ho nulla contro chi adesso dirige la Fiorentina, è stato un mio desiderio - ha precisato l'ex idolo del popolo viola -. Hanno le loro idee, i loro interessi, vanno rispettati. Potevo stare dentro o fuori dai loro piani purtroppo sono fuori ma questo non vuol dire che loro sono cattivi". Intanto sabato ci sarà Fiorentina-Roma, e Batistuta non ha ancora deciso se andrà al Franchi. "Certo queste due squadre sono state da tempo nel mio destino - dice -: la prima volta che sono arrivato in Italia, per il torneo di Viareggio, atterrai a Roma e uscito dall'aeroporto mi feci fotografare accanto a un cartellone della Roma. Durante il 'Viareggio' andai a Firenze per vedere una gara di A ed era proprio Fiorentina-Roma. Il resto è noto: ai viola ho dedicato gran parte della mia carriera, in giallorosso ho vinto lo scudetto". "Chi vorrei che vincesse sabato? Spero la Fiorentina di cui sono tifoso - ammette -, però mi farebbe piacere anche la Roma perché non voglio il suo male. Nei 2 anni in giallorosso sono stato molto bene. I romani sanno quanto amo Firenze, non per questo non mi rispettano, ho un ottimo rapporto con entrambe le città". Sulle prospettive della Roma attuale, Batigol dice che "finora non ha avuto continuità, ma se passa i gironi in Champions può arrivare lontano. In campionato sta faticando un po' di più ma la qualità non si discute. Dzeko? Grande attaccante, è il simbolo della squadra, giocatore affermato, maturo, per questo non si può parlare di duello con Simeone che deve ancora costruire la sua carriera". Tornando alla Fiorentina, ecco un parere su Chiesa: "se avesse la mia testa gli consiglierei di restare viola, io ho amato difendere i colori di questa squadra e di Firenze. Ma ogni professionista vuol fare carriera". Chiusura sui connazionali Icardi e Higuain: "a chi il 9 dell'Argentina? Mauro mi piace perché non si vede molto ma alla fine segna sempre. Gonzalo ha fatto bene ovunque. Chi tra Ronaldo e Messi? Prenderei tutti e due perché sono diversi, altrimenti Messi per il fatto che è argentino". "Comunque - conclude Batistuta - Cristiano è davvero forte e finché le gambe glielo consentiranno non smetterà di far gol". - "Se mi sarebbe piaciuto ricoprire nella Fiorentina lo stesso ruolo che ha oggi Totti nella Roma? Sì ma ormai è tardi. 