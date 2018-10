Cristiano Ronaldo in vetta a Instagram

Nuova conquista per Cristiano Ronaldo, questa volta nei social. Da oggi CR7 è il più seguito al mondo su Instagram: ha superato - e sta distanziando di minuto in minuto - la cantante e attrice Selena Gomez da tempo leader. Il sorpasso a 144 milioni e 360 mila seguaci, che già oggi pomeriggio per CR7 sono diventati oltre 144 milioni e 446 mila.

Con il nuovo scatto, il 5 volte pallone d'Oro ha raggiunto, sui tre principali social i 341 milioni di followers: ai 144 milioni di Instagram aggiunge i 122 milioni su Facebook e i 75,7 su Twitter.