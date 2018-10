Balata, Lega non ha bloccato ripescaggi

La Lega di Serie B "non ha bloccato i ripescaggi, c'è stata una decisione federale e del commissario Fabbricini, che ha analizzato il caos dei ricorsi, delle contestazioni e procedimenti, e dovendo tutelare come bene primario quello della partenza dei campionati e dei diritti dei tifosi e dei club che avevano regolarmente titolo, ha ritenuto di non procedere più con i ripescaggi". Così il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, aggiungendo che "in questo momento non ci si vuole limitare a accettare le decisioni della giustizia sportiva endofederale e si vuole andare a presentare ricorsi ovunque.Sono più di 60 i procedimenti su questa vicenda, noi ne abbiamo fatti solo 2. Noi -ha concluso Gravina- non abbiamo assunto questa posizione per metterci contro delle società o per un atteggiamento punitivo verso qualcuno. Se i club che fanno tutti questi ricorsi fossero state regolarmente iscritte al campionato, avrebbero fatto la stessa iniziativa e che stiamo facendo noi e le altre 19 società".