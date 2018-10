Consiglio Stato, la Serie B torna a 19

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare il pronunciamento con cui il Tar del Lazio, tre giorni fa, aveva aveva accolto le istanze del Pro Vercelli e del Novara: tornano quindi per ora in vigore tutti i provvedimenti che il Tar aveva 'congelato', cioè la Serie B a 19 squadre. Il Consiglio di Stato ha fissato per il 15 novembre una camera di consiglio per esaminare la questione. E' stata così accolta la richiesta di sospensiva avanzata dalla Lega di Serie B.