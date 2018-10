Empoli Juve: Mandzukic out, convocato Spinazzola

Dubbi di formazione per Allegri, alla vigilia della trasferta di Empoli, tra indisponibilità e ballottaggi. "Sono indeciso se giocare con il doppio mediano - ha spiegato l'allenatore della Juventus -. Spinazzola sarà convocato, Mandzukic è ancora out e Khedira sosterrà la prossima settimana gli esami per capire quando rimetterlo in squadra". In porta Szczesny, mentre in difesa "ho cinque difensori tra i più bravi in circolazione: Rugani ha giocato solo una partita e mezzo e mi dispiace lasciarlo fuori, perché sarà il futuro della Juve; Chiellini se sta bene gioca, altrimenti ... Si abitua troppo bene, giocando una volta ogni 15 giorni. Uno tra Cancelo e Alex Sandro riposerà". Più lungo il recupero di Emre Can: "Stanno facendo gli ultimi esami (per un nodulo tiroideo, ndr), è molto probabile che ci sia bisogno dell'intervento chirurgico".

"Ronaldo domani gioca, poi vediamo, facciamo un passo alla volta". Niente pausa per CR7, che domani sarà ancora una volta titolare contro l'Empoli: "Non possiamo sapere quello che sarà tra un mese - ha spiegato il tecnico della Juventus -. Sta bene, gioca, inoltre in questo periodo dobbiamo assicurarci il passaggio del turno in Champions con il Manchester, poi nelle ultime due potremo fare ragionamenti diversi. Pensiamo alla partita di domani, difficile, veniamo da una bella vittoria con Manchester ma anche da un brutto pareggio con il Genoa".