Serie A: Atalanta Parma. Gasperini: "Ho dubbi di formazione"

L'Atalanta si appresta ad affrontare il Parma davanti al pubblico amico e Gian Piero Gasperini non chiude la strada a variazioni tattiche rispetto alla sfida contro il Chievo. "Gomez gioca di sicuro, ma non so se farà di nuovo il vertice avanzato - ha affermato l'allenatore nerazzurro, nel prepartita con la stampa -. In quel ruolo domenica scorsa ha fatto benissimo permettendo a Ilicic di essere più offensivo". Gasperini lascia aperti i dubbi sulla formazione. "L'altra scelta è tra Barrow e Zapata, ma me la tengo per domani - chiude -. In porta può esserci Berisha, perché Gollini ha fatto una lunga striscia di partite. L'altra alternativa è a destra tra Castagne e Hateboer". Una battuta sugli avversari: "Squadra ostica e da corsa in trasferta, ha vinto contro l'Inter e il Genoa. Nelle ripartenze veloci è pericolosissima".