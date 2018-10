Scontri a Marsiglia per OM-Lazio

Scontri brevi ma violenti, nel centro di Marsiglia e nelle strade adiacenti, fra decine di tifosi dell'OM e della Lazio, appena arrivati in città alla vigilia del match di Europa League di stasera al Velodrome. Secondo testimoni citati dal quotidiano locale La Provence, "gli italiani erano vestiti completamente di nero ed alcuni erano armati di bastoni e coltelli". Si sarebbero affrontate un'ottantina di persone per parte davanti al Centre-Bourse, una zona commerciale vicino alla centralissima Canebiere e al Vecchio Porto. Pronto l'intervento della polizia, già schierata per un match giudicato ad alto rischio dalle autorità, che ha fatto uso di lacrimogeni per disperdere i gruppi di tifosi. Il bilancio è di tre feriti lievi, due dei quali italiani. Una fonte della polizia sostiene che "gli scontri sono avvenuti verso le 22, quando fra i 60 e gli 80 tifosi italiani residenti in un hotel sono scesi al Vecchio Porto".