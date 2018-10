Milan Betis, Gattuso: "Amarezza per derby, ma ripartiamo"

"L'amarezza rimane, ma si deve ripartire". Rino Gattuso prova così a spostare il focus dalla sconfitta subita dal Milan nel derby al 92'. "Ripeto di non aver preparato la partita per pareggiare - ha chiarito l'allenatore -. A livello caratteriale e mentale la squadra mi è piaciuta tantissimo, siamo venuti a mancare nel coraggio di palleggiare contro la loro pressione e ci è venuto il braccino. Ho sentito tante robe, io devo essere bravo a valutare quello che vedo e che fa la squadra. Brucia aver perso così, ma non è tutto da buttare via".