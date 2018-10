Caos ripescaggi: riunione d'urgenza Figc

il neo presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha riunito d'urgenza nella sede di via Allegri il pool di avvocati della Figc. Allo studio dei legali e del numero 1 federale - già a suo tempo, quando era presidente della Lega Pro, contrario al blocco dei ripescaggi - la soluzione migliore per uscire dall'empasse che si è venuta a creare dopo la decisione di oggi del Tar secondo cui "deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana accogliendo la "domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare gli stessi, sulla base della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento".