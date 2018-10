Ronaldo: "Nulla mi turba, alla fine si saprà la verità"

"Sono fiducioso, mi sto divertendo e godendo la mia vita, ci sono persone che si occupano per me di altri aspetti, alla fine si saprà la verità, questa è la cosa più importante. Ho tutto: gioco in un club fantastico, ho una famiglia fantastica, 4 figli, la salute, il benessere, il resto non mi turba". Così Cristiano Ronaldo, a Manchester, in risposta a una domanda sull'inchiesta negli Usa per il presunto stupro del 2009.

Sul caso sollevato da Kathriyn Mayorga, "abbiamo già fatto una dichiarazione due settimane fa, non sto qui a raccontare bugie. Sono fiducioso, e anche i miei avvocati", ha detto Cristiano Ronaldo a Manchester. "Mi sto divertendo molto alla Juve, - ha aggiunto - tutti mi danno una mano, mi considero felice e fortunato. So che posso essere un esempio in campo e fuori, sorrido sempre, mi sento beato".

"Alla Juve mi sto adattando molto bene, per me è un periodo fantastico. Ma non voglio fare paragoni tra la Juve e il Real: sono due società incredibili, al Real ho fatto un viaggio, si è aperto un nuovo capitolo alla Juve". Lo ha detto Cristiano Ronaldo, nella conferenza stampa di vigilia Champions all'Old Trafford di Manchester, dove CR7 ha spiccato il volo. "Di Manchester mi ricordo l'affetto incredibile, e devo tantissimo ad Alex Ferguson, mi ha aiutato molto. Tornare a Manchester è una grande emozione".

"Vincere trofei individuali non è la cosa più importante, e per me non è di certo un'ossessione". Così Cristiano Ronaldo, commentando, a Manchester, la scelta dell'Uefa che hanno preferito premiare Modric, suo ex compagno al Real