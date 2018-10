Napoli: distrazione adduttore per Verdi

Simone Verdi ha riportato una distrazione di primo grado all'adduttore sinistro nel match di sabato a Udine. L'attaccante del Napoli ha subito l'infortunio muscolare in avio della sfida contro l'Udinese. Verdi è uscito al 4' del primo tempo. Oggi si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato la distrazione muscolare. L'ex bolognese non andrà a Parigi per il match di Champions League e resterà a Castel Volturno per le terapie del caso. Verdi dovrebbe restare fuori per due settimane.