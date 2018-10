I primi 50 anni di calcio in una mostra

È partita da Roma, con un evento esclusivo e in anteprima, nello spazio Carrè Francais, la mostra antologica curata da Mauro Grimaldi dal titolo 'Mezzo secolo d'azzurro'. Una ricostruzione capillare dei primi 50 anni di calcio italiano, dal 1898 al 1950, letti attraverso le imprese della Nazionale degli anni '30. Oltre 400 i cimeli esposti nel tour itinerante, promosso dall'Associazione Sant'Anna, patrocinato dall'Anci Piemonte e Liguria, Lega Pro e Lega nazionale dilettanti. Un progetto rivolto alle giovani generazioni, ai ragazzi, con il pallone che diventa strumento didattico per raccontare la storia di questi anni. La prima tappa è in programma a dicembre, nel castello di Casale Monferrato, storica città del calcio italiano, e proseguirà fino a giugno in diverse città, tra le quali Vercelli, Bari, Taranto e Olbia.