Juve: De Sciglio, attenti al Genoa

"Il Genoa ha cambiato da poco allenatore, vorrà fare bella figura a Torino. Inoltre riprendere dopo la sosta non è mai facile". Mattia De Sciglio vede insidie nella partita di sabato all'Allianz Stadium. Il laterale bianconero è rientrato da poco dopo l'infortunio muscolare alla coscia: "Servirà una partita tosta - ha aggiunto il difensore ai microfoni di Juventus Tv -, vogliamo allungare la striscia positiva". Che attualmente è di dieci vittorie, tra campionato e Champions League, in altrettante partite: "Un filotto di successi del genere ti dà un'enorme consapevolezza, specie in vista del mese che ci attende: a cominciare dalla partita quella contro il Genoa e contro il Manchester United. Con gli inglesi sarà decisiva? Non ancora, - ha riposto il difensore bianconero - ma sarà comunque molto importante perché un risultato positivo ci darebbe tranquillità anche in vista della gara di ritorno".