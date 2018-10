De Rossi: "Non sarò un peso, ho idee chiare per il futuro"

"Oh, iniziate ad abituarvi all'idea, non manca tantissimo". Lo dice scherzando, ma la battuta non è lontana dalla realtà. La carriera di Daniele De Rossi è entrata ormai nella fase conclusiva. Il capitano della Roma, in scadenza di contratto a fine stagione, non lo nasconde mentre si racconta a Trigoria alla tv del club giallorosso. "La Roma va avanti però, è andata avanti dopo Di Bartolomei, Conti, Giannini, dopo le peggiori delusioni - sottolinea il centrocampista -. Stiamo andando avanti anche senza Francesco (Totti, ndr), che è forse la cosa più dolorosa per i tifosi, figuratevi se non si può superare il post carriera del sottoscritto". "Non voglio essere un peso, non voglio essere qualcosa che toglie, ho già le idee chiare sui prossimi anni - rivela De Rossi - Non lo dico mai, mi tengo la libertà di poter cambiare idea, sono un po' egoista in questo. L'allenatore? Ho grande passione per questo sport, è l'unico ruolo in cui mi vedo nel futuro. Dovrò capire se avrò voglia di sottoporre la mia famiglia allo stress dei risultati, della lontananza o degli spostamenti". (ANSA).