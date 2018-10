Buffon, Mbappè merita il pallone d'oro

"Per le sue qualità, per quello che ha dimostrato sul campo e per quanto è stato decisivo al Mondiale, Kylian Mbappé merita il Pallone d'Oro. Ha un talento eccezionale e qualità tecniche non comuni. Per me è un fenomeno e, se continua così, per lungo tempo potrà essere considerato il migliore di tutti". Gigi Buffon, parlando alla tv francese nella trasmissione 'Tout le sport', incorona il giovane compagno del PSG, trascinatore della Nazionale francese agli ultimi Mondiali, in Russia. Mbappé, classe 1998 (20 anni meno del portiere italiano) è fra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2018 della rivista France Football.