Arsenal: Emery a Ramsey, sia concentrato

L'avventura di Aaron Ramsey nell'Arsenal è ormai ai titoli di coda. Il fantasista gallese, in scadenza di contratto con i 'Gunners', lascerà Londra durante la finestra invernale di mercato e, con ogni probabilità, prenderà la strada che porta in Italia, per vestire la maglia di una squadra fra Milan e Juventus. L'allenatore dell'Arsenal, Unai Emery, oggi in conferenza stampa, ha chiesto pubblicamente al giocatore di rimanere concentrato e a non farsi distrarre dalle sirene di mercato. "Voglio che le sue prestazioni siano in linea con quelle dei compagni - ha detto il tecnico spagnolo - deve continuare ad aiutare la squadra, come fanno gli altri. Gennaio è lontano, in questo momento Aaron deve pensare solo al campo".