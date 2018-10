Mondiale per club con 4 arbitri italiani

Ci sono quattro fischietti italiani fra i 'convocati' dal Comitato arbitri della Fifa per le partite della prossimo Mondiale per club, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 12 al 22 dicembre. Si tratta di Gianluca Rocchi, degli assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, di Massimiliano Irrati, che si occuperà della Var. I tesserati Aia sono, in rappresentanza della Uefa, ma la Fifa ha indicato un terzetto per ciascuna confederazione, per un totale di 18 arbitri e sei addetti alla Var. I selezionati sono attesi ad Abu Dhabi dal 6 dicembre per completare la preparazione.