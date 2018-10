Madagascar, pass per la Coppa d'Africa

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il Madagascar è in festa. La Nazionale di calcio, grazie alla vittoria conquistata sulla Nuova Guinea per 1-0 (gol di Nijva Rakotoharimalala), si è qualificata per la prima volta alla fase finale della Coppa d'Africa. Gli 'Scorpioni' sono i primi a staccare il biglietto - oltre ai padroni di casa del Camerun - per il torneo del Continente nero. La fase finale della Coppa d'Africa si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2019.