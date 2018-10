Ct Mancini, non c'è problema centravanti

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il calcio è questo: ci sono dei momenti in cui non vinci e non sai perché anche se lo meriti, a volte gli attaccanti giocano bene e non riescono a fare gol, poi di colpo cambia: quindi assolutamente non esiste un problema n.9".

Lo dice il ct della nazionale, Roberto Mancini, a margine di un evento organizzato da Poste Italiane, top sponsor della Nazionale- L'obiettivo azzurro, ha ribadito Mancini, è "confermare la mentalita' offensiva di una squadra che gioca allo stesso modo in casa e fuori: voglio dare una mentalita' vincente".