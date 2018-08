Milan: Gattuso, non accontentiamoci

Gennaro Gattuso ''è soddisfatto del lavoro svolto in estate'' dal Milan ma chiede ai giocatori ''di non accontentarsi'' e ''di non mancare di cattiveria agonistica''. ''Peccato per i gol presi - evidenzia Gattuso a Milan Tv dopo la sconfitta 3-1 in amichevole con il Real Madrid - nel finire dei due tempi. Dobbiamo migliorare questo aspetto perché non è un caso. La nostra prestazione è stata importante, dobbiamo continuare su questa strada. Stiamo esprimendo un buon calcio: con il Real abbiamo fatto buone cose, lottando su ogni pallone, poi è uscita fuori la loro qualità''. Le cose migliori al Bernabeu le ha fatte vedere Higuain, a segno dopo 4’, ma Gattuso ''preferisce parlare del collettivo'': ''L'80% di questa squadra si conosce e i nuovi possono darci una grande mano. Mi è piaciuto molto come sono entrati in campo Caldara e Bacca. I singoli alla lunga fanno la differenza, ma preferisco parlare sempre di collettivo. Adesso testa subito al campionato, pensiamo alla gara col Genoa che sarà molto difficile''.