Higuain debutto da applausi, ma tris Real a Milan

Gattuso aspetta gli ultimi ritocchi per una rosa che perde in un colpo solo André Silva, Locatelli e Antonelli ma è pronta ad abbracciare Bakayoko. Intanto il suo Milan si piega con l'onore delle armi al cospetto del Real Madrid (3-1) nel Trofeo Bernabeu ma può coccolarsi Higuain, il centravanti che mancava dai tempi di Ibrahimovic. L'argentino, salutato dagli applausi del suo vecchio stadio dopo un'ora abbondante di gioco, impiega poco più di 200 secondi per timbrare al debutto, con un gioiellino balistico dal limite.

Non è sufficiente ai rossoneri per fare risultato a Madrid ma evidenzia le indubbie qualità realizzative del Pipita, capace di tramutare in oro il primo pallone giocabile. Il Milan nel complesso non demerita ma il Real, orfano per la prima volta al Bernabeu di Zidane e Cristiano Ronaldo ma con Modric in campo per l'ultimo quarto d'ora, spiega perché ha saputo conquistare tre Champions League consecutive: con la giusta dose di cinismo va in vantaggio dopo appena 2' con Benzema, antico rivale di Higuain per una maglia di titolare, colpisce in mischia a pochi secondi dall'intervallo con Bale e chiude i conti al 90' con un contropiede di Mayoral.

Per Gattuso arrivano segnali confortanti dalla prestazione della squadra ma la difesa resta da registrare, ora aspetta notizie dal mercato: Maldini è partito con la squadra per curare le relazioni pubbliche con i dirigenti del Real, Leonardo è rimasto a Milano proprio per curare alcune trattative Sono ufficiali le cessioni di Antonelli all'Empoli, a titolo definitivo, e di Andrè Silva al Siviglia, in prestito (5 milioni) con diritto di riscatto (30); è in via di definizione quella di Locatelli al Sassuolo, in prestito con obbligo a 10 più bonus. Uscite propedeutiche agli arrivi: Bakayoko del Chelsea, lasciato in tribuna oggi da Sarri, è ad un passo, non tramonta il sogno impossibile Milinkovic Savic.