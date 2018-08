Lautaro lancia Inter, superato il test Atletico

Ultimo esame superato a pieni voti per l'Inter contro l'Atletico Madrid, ancora nel segno di Lautaro Martinez. Il test di prestigio al Wanda Metropolitano con i colchoneros di Simeone serviva per capire a che punto fossero gli uomini del tecnico Luciano Spalletti, e la risposta è che sono già pronti per il via del campionato tra una settimana. A Madrid si è vista un'ottima Inter, con tanti segnali confortanti per Spalletti pure dai rientranti Brozovic e Miranda. Aspettando novità sul fronte Modric, sempre più complicato, (mentre è definito l'affare Keita, sarà a Milano nei prossimi giorni), basta Brozovic per far girare meglio la squadra: con il croato in campo, manovra più fluida e Inter più pericolosa. Anche perché migliora sempre più l'intesa tra Lautaro Martinez e Icardi. Proprio sull'asse argentina arriva la prima occasione con l'Atletico: il capitano salta Godin ma Oblak chiude lo specchio in uscita. L'Inter comanda le operazioni, con l'Atletico che resta a guardare. Alla mezzora, invece, tutti si fermano a guardare Lautaro Martinez, che sblocca il risultato con una acrobazia perfetta su cross di Asamoah. Se l'attacco funziona, la difesa non è da meno. La cerniera Skriniar-Miranda contiene bene Diego Costa, con un'unica sbavatura nel finale di primo tempo. Il Var, però, grazia l'Inter, annullando per fuorigioco la rete di Correa nata da un errore dello stesso Miranda. Nella ripresa Simeone e Spalletti svuotano le panchine, entra anche Griezmann per l'Atletico ma il risultato non cambia, anche grazie ad un super intervento di Handanovic su colpo di testa di Vitolo. L'Inter c'è e risponde presente: un messaggio per tutti, a sette giorni dall'esordio in Serie A contro il Sassuolo.