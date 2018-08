Parte la Premier: esordio del Chelsea di Sarri - LIVE

Dopo lo United, parte con una vittoria anche il Tottenham. In campo il Chelsea di Sarri di scena in casa dell'Huddersfield LIVE Il Totthenham, reduce dalle fatiche mondiali, vince 2-1 soffrendo a Newcastle. Le reti tutte nel primo tempo: Vertonghen all'8 porta in vantaggio gli Spurs. Pareggio all'11 di joselu e rete decisiva di Dele Alli al 18'. Nella ripresa padroni di casa vicino al pari in due occasioni.

Il quadro della prima giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Manchester Utd-Leicester 2-1

Newcastle-Tottenham 1-2

Bournemouth-Cardiff ore 16:00

Fulham-Crystal Palace

Huddersfield-Chelsea

Watford-Brighton

Wolves-Everton ore 18.30

Liverpool-West Ham domenica ore 14.30

Southampton-Burnley

Arsenal-Manchester City ore 17

Parte con 3 punti la stagione di José Mourinho - Il Manchester United vince 2-1 contro il Leicester nell'anticipo della prima giornata di Premier League. Una gara messa subito in discesa dal Manchester, grazie alla rete dal dischetto di Pogba, ma che diventa gradualmente più complicata a causa della scarsa verve dalla trequarti in su dei Red Devils. Nonostante la prova non brillante lo United trova il raddoppio nel finale con Shaw e porta a casa la vittoria. Il Leicester invece, sebbene torni con zero punti in cassaforte, mette già in evidenza alcune cose interessanti per un campionato che potrà togliere loro grandi soddisfazioni e rimpiange il gol di Vardy arrivato troppo tardi.