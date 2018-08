Perez il Real Madrid continuerà a vincere

"Il Real Madrid vuole continuare sulla strada del successo e rimanere fedele alla sua storia. La strategia di una squadra con i migliori giocatori del mondo e della nostra 'cantera'. Le quattro Champions conquistate negli ultimi anni mettono in evidenza ciò che lo stemma del Real Madrid significa nel mondo ed è emozionante vedere cosa rappresenta Madrid in tutti continenti. E noi continueremo a lavorare per realizzare i sogni dei nostri tifosi". Così il presidente blancos, Florentino Perez, nel corso della conferenza di presentazione di Thibaut Courtois, definito "uno dei migliori portieri del mondo, se non il migliore".