Navas, io via dal Real nemmeno morto

"Voglio rimanere al Real, la mia voglia di andare via è pari a quella di morire...". Così il portiere del Real Madrid, Keylor Navas, ha risposto alla radio spagnola Onda Cero' sulla possibilità che possa lasciare il Santiago Bernabeu, visto l'arrivo di Thibaut Courtois. Arrivato a Madrid nell'estate di 4 anni fa, il portiere costaricano ha disputato 141 partite con il Real, vincendo tre Champions e una Liga. Oltre a Courtois, il Real in questa finestra di mercato ha acquistato anche il promettente portiere russo Lunin, che potrebbe andare in prestito.