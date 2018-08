Di Francesco: 'Difesa Roma disordinata'

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Ci sono cose positive e tante altre da migliorare. Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo, con loro si può sbagliare. Forse non mi è piaciuta la fase difensiva questa sera (ieri, ndr) . La linea ha lavorato in maniera disordinata, soprattutto per quanto riguarda il primo gol, che poi ha determinato l'andamento della gara". Queste le parole di Eusebio Di Francesco al termine della sfida contro il Real Madrid, ultima amichevole dell'International Champions Cup disputata la notte scorsa e persa dai giallorossi per 2-1. "Queste partite lasciano il tempo che trovano - obietta il tecnico a chi gli presenta dei numeri in controtendenza rispetto alle precedenti sfide - le mie scelte hanno un obiettivo, portare tutti nella condizione migliore all'inizio del campionato. Ovviamente dobbiamo migliorare il palleggio e ci sono altre cose da fare diversamente, ma non dobbiamo dimenticarci contro chi abbiamo giocato perché anche questo aspetto fa la differenza".