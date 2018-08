United, Pogba "non trasferibile"

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Pogba non firmerà per il Barcellona. Il Manchester United ha posto il veto alla partenza del centrocampista francese. Lo riporta il catalano 'Sport' scrivendo che il club inglese considera Pogba "non trasferibile" e che Josè Mourinho si è rifiutato di negoziare qualsiasi opzione di trasferimento. Il club blaugrana ritiene ormai saltata la trattativa, anche se mantiene aperto un filo di speranza ("dello 0,01 %", assicurano) considerato che il mercato in Inghilterra chiuderà giovedì pomeriggio. L'agente del giocatore, Mino Raiola, ricostruisce 'Sport', è stato quello che ha cercato di convincere il Manchester United a cedere Pogba al Barca, visto anche il desiderio del francese di tornare a giocare a centrocampo con Vidal, l'altro neoacquisto catalano, come ai tempi della Juventus. E nonostante anche i presunti dissidi con il tecnico portoghese, lo stesso Mourinho avrebbe posto il veto alla sua cessione, considerandolo asse portante del suo progetto.