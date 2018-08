Buffon "Mi sento ancora al top"

Il fatto di non aver dato al Paese la "chance di vedere giocare l'Italia" ai Mondiali è una "ferita" ancora aperta: così Gianluigi Buffon alla rivista del Psg con cui debutterà domenica. Se il 40nne fenomeno ha scelto la capolista della Ligue1 è "prima di tutto perché mi sento ancora molto competitivo", spiega nell'intervista con foto di richiamo in prima pagina. Ma questa decisione è anche dettata dalla "mia convinzione di poter dare al Psg, ai miei compagni, alla squadra, qualche cosa di importante in termini di esperienza e di entusiasmo". "Tutti insieme possiamo riuscire a creare un grande gruppo", assicura Buffon. Spazio anche a Kylian Mbappé, che affrontò ai tempi in cui era alla Juve: "Possiede qualcosa in più rispetto agli altri. Spero che resti umile e conservi questa voglia di evolvere e sacrificarsi. Se farà così, segnerà la storia del calcio e scriverà pagine incredibili di questo sport".