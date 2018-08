Bolt coi Mariners, per ora solo allenamento

Usain Bolt inizierà ad allenarsi "per un periodo indefinito" con la squadra della Central Coast Mariners, che partecipa alla A-League australiana (l'equivalente della Serie A) per cercare di diventare un "calciatore professionista". Plurimedagliato olimpico e recordman sui 100 e 200, Bolt dopo aver cessato l'attività agonistica sulla pista sta inseguendo adesso un'altra ambizione di carriera. "Sono entusiasta di essere venuto in Australia e vorrei ringraziare la proprietà e la direzione tecnica della Central Coast Mariners per avermi dato questa opportunità - ha detto il 31enne giamaicano - Giocare nel calcio professionistico è sempre stato il mio sogno, so che richiederà un duro lavoro e un duro allenamento per poter competere e avere avere un buon impatto nella A-League". I Mariners hanno fatto sapere che l'accordo sottoscritto con Bolt non gli garantisce un contratto professionistico ma gli dà l'opportunità. Bolt si unirà al club, che ha sede a Gosford, a nord di Sydney, fra pochi giorni".