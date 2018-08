Paolo Maldini torna al Milan, è direttore dello sviluppo strategico dell'area sport

Paolo Maldini torna al Milan come Direttore Sviluppo Strategico Area Sport. "La nomina di oggi è un ulteriore segno dell'impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine - dichiara in una nota il presidente rossonero Paolo Scaroni -. Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l'arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande Milan".

Ieri l'ex capitano rossonero su Instagram aveva pubblicato una foto con la scritta "Red and black my favorite colors", rosso e nero i miei colori preferiti. Le indiscrezioni del rientro come dirigente a Milanello, a quel punto, avevano preso sempre più corpo.

Bandiera del Milan e della Nazionale, Maldini non ha più lavorato nel calcio da quando ha smesso di giocare nel 2009 e da poco è brand ambassador di Dazn, l'app che trasmette anche alcune partite di Serie A. Leonardo, il nuovo dg dell'area tecnico-sportiva milanista, vuole fortemente coinvolgerlo nel progetto Milan appena avviato da Elliott. "Paolo è un grande amico, lui e la sua famiglia rappresentano la storia Milan - notava giorni fa -: è un valore unico, enorme, se venisse con noi sarebbe molto bello. Vediamo". Domani, tra l'altro, è atteso a Milano Gordon Singer, che assieme al padre Paul guida il fondo Elliott.