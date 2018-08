Amichevoli: Fiorentina-Fortuna D. 1-1

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - La Fiorentina ha pareggiato 1-1 nell'amichevole disputata a Duesseldorf contro la formazione di casa del Fortuna. E' stato il giovanissimo spagnolo Montiel, classe 2000, schierato titolare nel tridente con Simeone e Chiesa, a portare in vantaggio i viola al 25' del primo tempo.

Prima dell'intervallo è arrivato il pari con Ducksch. I tedeschi hanno poi colpito anche una traversa. Pioli ha tenuto in campo gli stessi 11 per tutti i 90', al contrario del collega avversario che, nel secondo tempo, ha effettuato alcuni cambi.

Domani la Fiorentina chiuderà a Magonza con il triangolare Opel cup contro la squadra locale e l'Athletic Bilbao. Intanto, dopo l'ufficialità dell'esterno belga Kevin Mirallas dall'Everton, arrivato in prestito con diritto di riscatto (operazione da circa 7 milioni, per il giocatore classe '87 un contratto di 4 anni), è attesa quella di Marko Pjaca dalla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni e contro riscatto a 26.