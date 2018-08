Pogba in vacanza balla l'Haka maori e conquista il Web IL VIDEO

Il neo campione del mondo di calcio Pogba conquista anche il web e i social network danzando con i piedi nell'acqua l'Haka maori in vacanza in California. Il video del campione francese, ex Juventus, ora al Manchester United, è diventato subito virale anche perchè molto spassoso.

GUARDA IL VIDEO DA YOUTUBE

Pogba è anche protagonista del calciomercato estivo perchè potrebbe trovare spazio nel centrocampo del Barcellona nella prossima stagione. 'Orfana' di Iniesta, andato in Giappone, e perduto Paulinho, tornato in Cina, i blaugrana hanno necessità di rimpolpare la zona mediana del campo e, stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa catalana, il ds Eric Abidal ha intensificato i rapporti con gli entourage di questo giocatore, ritenuto tra i più adatti al gioco di Valverde: il francese dello United, secondo Mundo Deportivo, sarebbe la prima opzione. Il campione del mondo, voglioso di lasciare il Manchester United, sarebbe stato offerto ai blaugrana dal suo agente, Mino Raiola.