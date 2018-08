Lazio: Tare, Milinkovic via se offerte ok

"Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l'estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato non le abbiamo fatte noi, se ci sarà un'offerta che accontenta società e giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è ben felice di proseguire con la Lazio, così come la Lazio è felice di avere uno come lui".Così il ds della Lazio, Igli Tare, parlando della telenovela sul futuro di Milinkovic, campione serbo per il quale Lotito ha sempre dichiarato di voler tenere in considerazione solo offerte attorno ai 150 milioni. "Cosa può succedere dal mercato? Non sono in grado di dirlo, non sono ancora un mago. Ma non escludiamo niente, perché penso che la squadra così è pronta", ha aggiunto Tare, lasciandosi andare a un appello indirizzato ai tifosi biancocelesti: "Non ci possiamo più nascondere, la Champions è un nostro obiettivo: la squadra c'è, ma servono almeno 25.000 abbonati, perché ci serve il supporto importante".