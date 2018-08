Barcellona: triennale per Arturo Vidal

Arturo Vidal è pronto a firmare un triennale da 9 milioni netti a stagione con il Barcellona. Lo rivela il quotidiano Sport, che tuttavia non precisa il costo del cartellino del centrocampista cileno soffiato dai catalani all'Inter in queste ore e proveniente dal Bayern Monaco. In ogni caso, per avere Vidal, i catalani avranno speso oltre 20 milioni. L'ufficialità, salvo clamorosi colpi di scena - a questo punto e di questi tempi sempre preventivabili - è prevista nelle prossime ore. Vidal è il quarto acquisto del Barcellona, dopo quelli di Arthur, Lenglet e Malcom, quest'ultimo soffiato alla Roma.