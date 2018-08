Utd-Mou ai ferri corti, Zidane è pronto

E se Zinedine Zidane ricominciasse dalla Premier? A lanciare l'indiscrezione è il britannico Sun, secondo cui l'ex allenatore del Real Madrid sarebbe la prima scelta del Manchester United, se dovesse 'saltare' Josè Mourinho, ai ferri corti con club (per i mancati acquisti), ambiente e giocatori (soprattutto le critiche a Martial e Valencia), nonostante i due anni di contratto in essere. A spasso, dopo le dimissioni dal club campione d'Europa, Zidane sarebbe il preferito della dirigenza 'Red devils', vuoi per la sua incredibile vincente storia professionale, ma anche per le qualità nel gestire lo spogliatoio.