Icc: Milan-United 1-1, poi ai rigori 9-8 per inglesi

Finisce 1-1 contro il Manchester United l'esordio del Milan all'International Champions Cup, torneo amichevole estivo che al quale partecipano le migliori squadre europee. A Pasadena, in California, i rossoneri erano passati in svantaggio al 12' dopo la rete di Sanchez. Appena quattro minuti dopo, al 16', Suso ha pareggiato i conti. La gara si è comunque decisa ai calci di rigore, come previsto dal regolamento, che assegnano un punto ulteriore alla squadra vincente. La formazione di Josè Mourinho si è imposta per 9-8 dopo una serie interminabile di tiri dal dischetto.



Gattuso, contento di aver parlato con Scaroni - Un errore di Kessie dal dischetto ha dato al Milan la prima sconfitta stagionale nella sfida contro il Manchester United, ma Rino Gattuso si può dire più sereno sul futuro dopo la telefonata del presidente Scaroni. ''Sono tranquillo, sono contento di aver sentito il presidente. Sono un allenatore di 40 anni che deve migliorare ancora tanto, ma non mi spacco la testa prima di rompermela'', le parole del tecnico rossonero dopo la sfida contro i Red Devils. Un post-gara in cui ha parlato anche del nuovo dt rossonero, Leonardo. ''In passato ho avuto da ridire con lui, ma ci siamo chiariti anni fa. Ora la priorità è riportare il Milan dove merita''. Nella gara contro il Manchester United di Mourinho, intanto, non sono mancati i segnali positivi per Gattuso, a partire da Pepe Reina. Dopo il vantaggio inglese con Sanchez al 12', i rossoneri hanno pareggiato grazie a Suso, abile a battere Grant col mancino su lancio di Bonucci. Nella ripresa il Milan ha aumentato i giri, sfiorando più volte il 2-1: solo il palo ha fermato un sinistro di Borini nel finale. La sfida si è così conclusa ai calci di rigore, una serie interminabile dove Reina è salito in cattedra parando quattro tiri dal dischetto. Dopo 26 rigori, a decidere la gara sul 9-8 per lo United è stato un cucchiaio di Kessie, finito alto sopra la traversa. ''Mi aspettavo di meno, sono molto contento della prestazione - le parole di Gattuso nel post gara -. Mi è piaciuta la mentalità dei nostri giovani, senza paura, provando a giocare sempre, sono soddisfatto. Reina? Non lo scopro oggi, abbiamo due grandi portieri ma troveremo una soluzione. Suso è un giocatore importante, un valore aggiunto per questo Milan'', ha concluso il tecnico rossonero.